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3. SAYFA İSTANBUL

Zehir tacirleri pandemiyi fırsata çevirdi: Kuryelerle evlere servis uyuşturucu

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında motokuryelere rağbet arttı. Bunu fırsat bilen zehir tacirleri de uyuşturucu satışını motosiklet ile yapmaya başladı.

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Zehir tacirleri pandemiyi fırsata çevirdi: Kuryelerle evlere servis uyuşturucu
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Pandemi sürecinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen motokurye sistemi, uyuşturucu satıcılarının da yeni transfer yöntemi hâline geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Motokurye kılığındaki zehir tacirleri, son olarak İstanbul’da bekçilere yakalandı. Kuryenin bir e-Ticaret sitesine ait çantasında zeytinyağı kutusuna saklanmış çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

“İÇİMİZDEKİ ÇÜRÜKLERİ İHBAR EDİYORUZ”

Motosikletli Kuryeler Derneği (MOTKURDER) Başkanı Mustafa Özdemir, motokuryelerin sokağa çıkma yasağından muaf olması sebebiyle uyuşturucu satıcılarının bu yola yöneldiklerini söyledi. Özdemir “Biz motokurye arkadaşlarımızın nasıl giyinmesi ve çalışması gerektiğini biliyoruz, bu sebeple aramızdaki çürükleri ayırt ederek Emniyet’e bildirmemiz de kolaylaşıyor. Maalesef son dönemde bu tarz olayla çok karşılaştık ve bu kişilerin hepsini Emniyet’e ihbar ettik. Bu sayede güvenlik güçleri tedbirlerini sıkılaştırdı ve şirketleri de denetlemeye başladı” dedi.

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‘ESNAF KURYE’ SEKTÖRÜ BİTİRDİ

Özdemir “Firmaların sektöre getirdikleri ‘esnaf kurye’ modeli, yani kuryelere şahıs şirketi kurdurularak çalıştırıldıkları yöntem, sektörü âdeta bitirdi. Bu yöntemle, bu şirketler, kendileri ile çalışacak insanlara önce gidip bir şahıs şirketi kurmalarını söylüyor ve ardından ikili sözleşme ile çalıştırıyor. Böylece çalışanlara karşı hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Yani, paketlerinde bir uyuşturucu maddesi dahi çıksa ‘Bu kişi benim çalışanım değil’ diyerek kenara çekilebiliyorlar. Bu sistem, sektörün denetimsiz hâle gelmesine ve art niyetli kişilerin artmasına sebep oldu. Bu konuda bir düzenleme getirilmeli” diye konuştu.

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