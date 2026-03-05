Yeni Şafak
Zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi

11:565/03/2026, Perşembe
IHA
Foto: Arşiv.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 421 bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 421 bin 120 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

Operasyonda ikamette bulunan B.V. (26) ve S.K. (25) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.



