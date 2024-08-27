Zehir tacirlerine geçit yok: Hepsi Tekirdağ'da yakalandı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hollanda'dan izne gelen şahsın, uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada Hollanda'dan getirdiği hediyelik çikolatalar içinde 121 paket halinde 1 kilo 210 gram toz preslenmiş esrar, 294 gram kokain, 15 ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 40 tabanca fişeği ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K. dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.