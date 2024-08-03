Zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi: 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu bu iki ilde “Narkoçelik-30” operasyonları düzenlendi. Organize Suç Örgütü tarafından İran'dan emdirme yöntemiyle Türkiye'ye gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul'a gönderildiği ve uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Yalova'daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek, uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul'da 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 240 kilogram metamfetamin ele geçirildi.