Zekat ve fitreler kalıcı konutlar için verilebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun zekatların konutlar için verilebileceğiyle ilgili kararını hatırlattı. Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti: "Müslümanlar zekatlarını genelde Ramazan’dan Ramazan’a verirler. Bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' şeklinde sorular geldi. Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor." Diyanet'in fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Erbaş, bu durumun zekat için de geçerli olduğunu belirtti.