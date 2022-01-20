Zeytin Dalı şehidi Fatih Mehmethan'ın eşi yıldönümünde bölgeye gitti: Afrin’de olmaya mecburduk

Afrin’in terörden temizlendiği Zeytin Dalı Harekatı’nın üstünden 4 yıl geçti. Afrin halkı terörsüz hayata alışırken, harekatta kaybettiğimiz şehitlerin acısı ise tazeliğini koruyor.

Harekatın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’dı. Doğu ve Güneydoğu’da 4 yıl sayısız operasyona katılan Fatih Mehmethan, şehit düştüğünde 4 aylık evliydi. Afrin’de yaralıların tahliyesi esnasında atılan havan topuyla şehit düştü.

Şehit Fatih Mehmethan

ORADA OLMAYA MECBURDUK

Şehidin eşi Gamze Mehmethan, harekatın dördüncü yılında Yeni Şafak’a konuştu. Mehmethan, birkaç ay önce Suriye’ye eşinin şehit düştüğü yere gittiğini anlattı: “Şehit düştüğü toprakları gördüm. Gidene kadar kafamda bin bir çeşit soru vardı; ‘Bizim orada olmamız mecburi miydi?’ gibi. Mecburmuşuz gerçekten, halkın bize ihtiyacı varmış. Benim eşim Allah için şehit düştü. Tam da o saatte ömrü tükenmişti, şehadet makamı nail oldu.”

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SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Eşi şehit düşmeden 1 hafta önce görüştüklerini belirten Mehmethan, “Beni yanına çağırdı, Hatay’a gittim. 24 saat bile olmadan telefon geldi. Hemen gelmesini, Afrin’e gideceklerini söylediler. Beraber çantasını hazırladık. Vedalaştık. Bana hep şehitlikten bahsedip ‘Sen zaten ne yapman gerektiğini biliyorsun’ derdi. Yine öyle dedi. Öyle yolladım. Gece operasyon başladı. Sabaha kadar yürümüşler” şeklinde konuştu.

6 DAKİKA KONUŞABİLDİK

Telefonda konuşamadıklarını kaydeden Mehmethan, “Günde iki kez, bir sabah bir akşam sesli mesaj atıyordu. Şehit düşmeden bir hafta önce 6 dakika konuşabildik. Arazi koşullarının kötü olduğunu söyledi. Çatışma gününde de çok yağış olduğu için zorlanmışlar. Görüş alanları kısıtlı olduğu için teröristleri fark edememişler. Ağır bir çatışma olmuş, eşim yaralıları geri çekerken havan topu atılmış. Operasyonun birinci haftasında şehit düştü” dedi.

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‘Sakın ağlama’ demiş

Acı haberi kardeşinin asker eğlencesinde alan Gamze Mehmethan şöyle konuştu: “Kapıda komutanları gördüğüm an anladım. Abdest alıp namaz kıldım. Fatih bana ‘Şehit olursam sakın ağlama’ derdi. Ben de ondan güç aldım. İlk yılımızda Fatih’le düğün fotoğraflarımızı tek başıma canlandırdım. Fotoğraflar isteğim dışında yayıldı. Ertesi gün bütün gazetelerdeydik. ‘Şov peşinde’ dediler. Yükümün üzerine yük kattılar. Hakkımı helal etmeyeceğim çok insan var.”