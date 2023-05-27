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Zincirleme değişim

Meclis grubunda önemli bir oranda değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniliği 28 Mayıs sonrasında Kabine ve AK Parti yönetiminde de sürdürmesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

14 Mayıs seçimlerinde Meclis grubunda önemli bir oranda değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniliği 28 Mayıs sonrasında Kabine ve AK Parti yönetiminde de sürdürmesi bekleniyor. 28. Dönemde Meclis’e geçiş yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakana, Meclis’teki istikrarın devamı için kabinede yeniden görev verilmeyeceği konuşuluyor. Bu yaklaşım Kabine’de önemli oranda değişim beklentisini pekiştiriyor.

MECLİS KORUNACAK

AK Parti’nin Meclis’te 263 vekili bulunurken, 50’si MHP, 5’i Yeniden Refah, 4’ü HÜDA PAR, 1’i de DSP olmak üzere Cumhur İttifakı’nın 323 koltuğu bulunuyor. Cumhur İttifakı’nın emin adımlarla yoluna devam edeceği belirtilirken, Meclis tablosu da dikkate alındığında AK Parti’de mevcut milletvekillerinin kabine için istifa ettirilmesine sıcak bakılmıyor.




#TBMM
#AK Parti
#HÜDA-PAR
#Recep Tayyip Erdoğan
#MHP
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