Zincirleme değişim

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Muhalefetin başvurduğu "Erdoğan ilk turda kazanamadı" manipülasyonu sorulan Erkek, ikinci turda da Erdoğan'ın kazanması durumunda ne yapacakları sorusuna kaçamak yanıt verirken, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için muhalefetin en büyük seçim vaadi olan 'parlamenter sisteme geçişin' mümkün olmadığını söyledi.