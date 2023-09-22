Zipline parkurunun denemesini belediye başkanı yaptı: Mahsur kalınca dağcılar kurtardı

“İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım. Parkurda denemeler devam ediyor. Bu durumla ilgili gerekli ayarlar da yapılacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Turizm için barajımızı değerlendirmek istiyoruz. Kano, rafting ve zipline yapılması için çalışmalarımız var. Yusufeli’nin Cazibe merkezi olması lazım