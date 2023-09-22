Zipline parkurunun denemesini belediye başkanı yaptı: Mahsur kalınca dağcılar kurtardı

Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin parkurda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Yusufeli ilçesinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda Yusufeli Belediyesi tarafından 1 kilometrelik zipline hattı kuruldu.
Henüz kullanıma açılmayan Şehitler Tepesi ile Sanayi mevkii arasındaki hat çalışmalarının son durumuna ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, denemek amacıyla zipline yapmak istedi.
Ancak Aytekin, bir süre sonra makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı.
Endüstriyel dağcı Tolga Albayrak, aynı hat üzerinden ulaştığı Aytekin'i kendisine bağlayıp çıkış noktasına getirdi.