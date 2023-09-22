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Zipline parkurunun denemesini belediye başkanı yaptı: Mahsur kalınca dağcılar kurtardı

Artvin'de Yusufeli Barajı’nda belediye tarafından yapılan 1 kilometrelik zipline hattını kullanıma açılmadan denemek isteyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, mahsur kaldı. Endüstriyel dağcılar tarafından kurtarılan Aytekin, “İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım. Parkurda denemeler devam ediyor” dedi.

12:48 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin parkurda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin parkurda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yusufeli ilçesinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda Yusufeli Belediyesi tarafından 1 kilometrelik zipline hattı kuruldu.

Henüz kullanıma açılmayan Şehitler Tepesi ile Sanayi mevkii arasındaki hat çalışmalarının son durumuna ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, denemek amacıyla zipline yapmak istedi.

Ancak Aytekin, bir süre sonra makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Endüstriyel dağcı Tolga Albayrak, aynı hat üzerinden ulaştığı Aytekin'i kendisine bağlayıp çıkış noktasına getirdi.

'Kilom bir hayli fazla: Tam barajın üzerinde mahsur kaldım'

15 dakika hat üzerinde mahsur kalan Belediye Başkanı Aytekin,
“İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım. Parkurda denemeler devam ediyor. Bu durumla ilgili gerekli ayarlar da yapılacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Turizm için barajımızı değerlendirmek istiyoruz. Kano, rafting ve zipline yapılması için çalışmalarımız var. Yusufeli’nin Cazibe merkezi olması lazım
" diye konuştu.

#Artvin
#Yusufeli
#Eyüp Aytekin
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