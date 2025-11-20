Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak’ta kolu kopan maden işçisi Ankara’ya sevk edildi

Zonguldak’ta kolu kopan maden işçisi Ankara’ya sevk edildi

15:5220/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kolunu banda kaptıran işçi tedavisi için Ankara’ya sevk edildi.
Kolunu banda kaptıran işçi tedavisi için Ankara’ya sevk edildi.

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında kolunu banda kaptıran işçi tedavisi için Ankara’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 44 yaşındaki maden işçisi Yiğit Yılmaz’ın sol kolu ve parmakları kömür bandına sıkıştı.


Mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkartılan Yılmaz, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın kopan kolu yerine dikilmek üzere Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.


#Zonguldak
#Ankara
#maden ocağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti e Devlet’ten nasıl ödenir? 500 bin TOKİ sosyal konut 5000 TL başvuru ücreti yatırılışı