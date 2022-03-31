Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti

Uzun süre etkili olan kar ve soğuk havada binbir zahmetle geçim kaynakları hayvancılığı yapmaya devam eden besicileri, zorlu geçen kış sürecinin ardından şu sıralar tatlı bir telaş sardı.

"Baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen oğlak ve kuzu doğumları, hayvancılıkla geçinenlerin mutluluk kaynağı oldu.

Yavruların sağlıklı dünyaya gelmesi için gebelik sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakan besiciler, kuzu ve oğlaklarını günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Besiciler, oğlak ve kuzulardan karnı doymayanları ise inek sütüyle doldurdukları biberonla besliyor.

"Çocuklar gibi kuzuları da öğün öğün besliyoruz"

Besici Adalet Yıldız, geçen yıl kuraklık nedeniyle hayvanların yeteri kadar beslenemediğini ve bu yıl doğumların geç yaşandığını söyledi.

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Nisan, mayıs hatta haziranda da doğumlar beklediklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Kuzular doğduğunda annelerinde süt olamayabiliyor, aç kaldıkları için inek sütlerini ısıtıp biberonla veriyoruz. Günde 3-4 defa süt veriyoruz ki kemikleri irileşsin. Sonra da otlağa çıktı mı sütü kesiyoruz. Kuzulara bu sıralar bebek gibi bakıyoruz. Öğün öğün çocuklara nasıl yemek veriyorsak kuzuları da öyle besliyoruz. Yatmadan önce acıkmasınlar diye gelip biberonla sütlerini veriyoruz. Kuzulardan bazıları annesiz ve bizleri gördüklerinde koşup yanımıza geliyorlar."

Turan Yıldız da zorlu bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

İlkbaharda bir metrenin üstünde kar yağdığını ve hayvanlara güçlükle baktıklarını belirten Yıldız, "100'ün üstünde hayvanımız var, kış biraz sert geçiyor ve daha hayvanlarımız içeride. Annesi olmayan, doymayan kuzuları biberonla doyuruyoruz. İneklerden sağdığımız sütü ısıtıp biberonlara koyuyoruz daha sonra kuzulara içiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 7 Kars'ta kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte özellikle köylerde yaşayan vatandaşların da zorlu sınavı başladı.<br> Vatandaşlar, bir taraftan karla mücadele ederken, diğer taraftan da günlük yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor.<br> Evlerinin önünde biriken metrelerce yükseklikteki karı küreyen vatandaşlar, daha sonra ahırlarda bulunan hayvanlarının yiyeceklerini taşımaya başladı. Bir kedinin kara batarak yürümesi ise kameralara yansıdı.<br> \"30 yıldır böyle kar yağmamıştı\"<br><br>Kars'ta metrelerce kar olduğunu, son 30 yılda mart ayında bu kadar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, \"Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında\" dedi. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor. Vatandaşlar, "Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında" ifadelerini kullandı.

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