Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti
KARS

Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti

Tarım ile hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta köylüler yeni dünyaya gelen oğlak ve kuzularla mutluluk yaşıyor. Geniş meralarında hayvancılığın aktif yapıldığı Kağızman ilçesine bağlı Karakuş köyünde kış mevsimi oldukça zorlu şartlarda yaşanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri mutlu etti
Zorlu kışın ardından doğan oğlak ve kuzular besicileri sevindirdi.

Uzun süre etkili olan kar ve soğuk havada binbir zahmetle geçim kaynakları hayvancılığı yapmaya devam eden besicileri, zorlu geçen kış sürecinin ardından şu sıralar tatlı bir telaş sardı.

"Baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen oğlak ve kuzu doğumları, hayvancılıkla geçinenlerin mutluluk kaynağı oldu.

Yavruların sağlıklı dünyaya gelmesi için gebelik sürecini yakından takip ettikleri hayvanlarına doğumdan sonra da özenle bakan besiciler, kuzu ve oğlaklarını günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Besiciler, oğlak ve kuzulardan karnı doymayanları ise inek sütüyle doldurdukları biberonla besliyor.

"Çocuklar gibi kuzuları da öğün öğün besliyoruz"

Besici Adalet Yıldız, geçen yıl kuraklık nedeniyle hayvanların yeteri kadar beslenemediğini ve bu yıl doğumların geç yaşandığını söyledi.

Nisan, mayıs hatta haziranda da doğumlar beklediklerini bildiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Kuzular doğduğunda annelerinde süt olamayabiliyor, aç kaldıkları için inek sütlerini ısıtıp biberonla veriyoruz. Günde 3-4 defa süt veriyoruz ki kemikleri irileşsin. Sonra da otlağa çıktı mı sütü kesiyoruz. Kuzulara bu sıralar bebek gibi bakıyoruz. Öğün öğün çocuklara nasıl yemek veriyorsak kuzuları da öyle besliyoruz. Yatmadan önce acıkmasınlar diye gelip biberonla sütlerini veriyoruz. Kuzulardan bazıları annesiz ve bizleri gördüklerinde koşup yanımıza geliyorlar."

Turan Yıldız da zorlu bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

İlkbaharda bir metrenin üstünde kar yağdığını ve hayvanlara güçlükle baktıklarını belirten Yıldız, "100'ün üstünde hayvanımız var, kış biraz sert geçiyor ve daha hayvanlarımız içeride. Annesi olmayan, doymayan kuzuları biberonla doyuruyoruz. İneklerden sağdığımız sütü ısıtıp biberonlara koyuyoruz daha sonra kuzulara içiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Kars'ta kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte özellikle köylerde yaşayan vatandaşların da zorlu sınavı başladı.<br>
Title
Vatandaşlar, bir taraftan karla mücadele ederken, diğer taraftan da günlük yaşantılarını sürdürmeye çalışıyor.<br>
Title
Evlerinin önünde biriken metrelerce yükseklikteki karı küreyen vatandaşlar, daha sonra ahırlarda bulunan hayvanlarının yiyeceklerini taşımaya başladı. Bir kedinin kara batarak yürümesi ise kameralara yansıdı.<br>
Title
\"30 yıldır böyle kar yağmamıştı\"<br><br>Kars'ta metrelerce kar olduğunu, son 30 yılda mart ayında bu kadar çok kar yağmadığını belirten Mahmut Bilgir, \"Ne söylememi bekliyorsun. 30 yıldır Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında\" dedi.
Title
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti.
Title
Title
Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
Kars'ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor. Vatandaşlar, "Kars'ta görülmemiş bir kış yaşıyoruz. Mart ayında bu kadar kar yağışı görülmemişti. Metrelerce kar var, evler kar altında, arabalar kar altında" ifadelerini kullandı.

Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
FOTOĞRAF 21
Title
Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.
Title
Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Title
Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Title
Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
Title
Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı.
Title
Yolda kalanlardan Hakan Çelikten, AA muhabirine, yoldan çıkarak kara saplandıklarını ifade ederek, \"2,5 saattir buradayım karayollarının aracı beni bırakıp gitti, UMKE olmazsa çıkamayacağız eşim hamile, araçta küçük çocuk var 2,5 saattir buradayız. UMKE'den Allah razı olsun.\" dedi.
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.
TUS sonuçları açıklandı

TUS sonuçları açıklandı

Binlerce uzman adayı bu anı bekliyordu.
Üretim kısmen durdu

Üretim kısmen durdu

​Otomotiv devi savaş ve pandemi yüzünden zor durumda.
Dolar için büyük risk: Rezerv para konumunu kaybedebilir

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Kira geliri olanlar dikkat.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.