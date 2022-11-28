Özgün Güney Kore - Gana maçı saat kaçta? İşte ilk 11ler
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Güney Kore - Gana maçı saat kaçta? İşte ilk 11’ler

2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki ilk maçlarını kazanamayan Güney Kore ile Gana karşılaşacak. H Grubunda Portekiz 3 puanla lider olurken, Güney Kore ve Urugay’ın 1, Gana’nın ise henüz puanı yok. Peki 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Kore – Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güney Kore – Gana oyuncu kadrosu, ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güney Kore - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Güney Kore – Gana maçı muhtemel ilk 11
Güney Kore - Gana maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Güney Kore ile Gana karşı karşıya gelecek. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda heyecan dorukta. H Grubu müsabakası binlerce taraftarı ilgilendiriyor. Portekiz’in 3 puan ile lider olduğu grupta Gana ilk maçını kazanmak istiyor. Peki Güney Kore – Gana maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler ...

Güney Kore – Gana maçı ne zaman, saat kaçta?

Güney Kore – Gana maçı bugün oynanacak. Education Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Güney Kore – Gana maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Güney Kore – Gana muhtemel ilk 1

  • Güney Kore: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Jung, In-beom; Na, Lee, Son; Ui-jo
  • Gana: Ati Zigi; Lamptey, Amartey, Djiku, Baba; Partey, Abdul Samed; Sulemana, Kudus, A. Ayew; Williams

Güney Kore gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalırken, Gana ise grubun favorisi Portekiz'e 3-2 mağlup oldu.

İki ülke Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Aralarında daha önce oynanan 4 hazırlık maçının 3'ünü Gana kazanırken, 1 maçtan Güney Kore galip ayrıldı.

Güney Kore Dünya Kupası Kadro

  • Kaleci: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)
  • Savunma: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)
  • Orta saha: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olimpiakos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)
  • Forvet: Hwang Ui-jo (Olimpiakos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur).

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