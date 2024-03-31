Gürün Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Gürün seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Gürün 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Gürün Seçim Sonuçları 2024

Gürün ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Gürün seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Gürün 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Nami Çiftçi %54,1

AK PARTİ - Feyzullah Arslan %44,4

SAADET - Hüseyin Bal %1,11

BTP - Sevgi İpek %0,34

Gürün 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Büyük Birlik Partisi Hüseyin Alagöz - (Sivas / Gürün)

Cumhuriyet Halk Partisi İlyas Eşiyok - (Sivas / Gürün)

Milliyetçi Hareket Partisi Nami Çiftçi - (Sivas / Gürün)

Yeniden Refah Partisi Süleyman Ocakcı - (Sivas / Gürün)

Adalet ve Kalkınma Partisi Turgay Aslantaş - (Sivas / Gürün)

Gürün Hakkında

Sivas'ın Gürün ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alır. Gürün, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşır ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların egemenliği altında kalmıştır. İlçede bulunan antik kentler ve tarihi yapılar buna işaret eder. Günümüzde Gürün, tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçimini sağlamanın yanı sıra, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.



