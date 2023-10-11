Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamaların ardından hac kuraları için tarih belli oldu. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hacı adayları ise hac kura tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2024 hac ön kayıtları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2023?

Hac ön kayıt başvurusu 11 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.







