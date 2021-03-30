Özgün Diyanet ile 2021 1 Dönem hafızlık sınav sonuçları açıklandı
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Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile 2021 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları sorgulama

Diyanet ile 2021 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 2021 yılı 1. Dönem hazfızlık sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın beklediği sonuçlara Diyanet ile erişim sağlanabilecek. İşte, hafızlık sonuçları sorgulama ekranı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile 2021 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları sorgulama
Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile 2021 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 74 ilde koronavirüs tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak gerçekleştirildiği "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları" geçtiğimiz gün tamamlanmıştı. Binlerce adayın yer aldığı sınav sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan adaylara yönelik yapılan "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" 74 ilde koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. 74 il müftülüğünde ve 84 komisyon tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, 4 bin 63 erkek, 2 bin 966 kadın olmak üzere toplam 7 bin 29 kişi hafızlık tacını giyebilmek için ter döktü. Diyanet tarafından, 2021 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları açıklandı. İşte, hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 2021 yılı 1. Dönem hafızlık sınav sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı sınavların tamamlanmasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi. Başarıyla tamamlanan 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların başarılı kabul edilerek "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanacak.

Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgeleri, eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

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