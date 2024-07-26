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Halim Özçevik kimdir?

Halim Özçevik Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak atandı. Halim Özçevik kimdir? Halim Özçevik nereli ve kaç yaşındadır? soruları Özçevik’in Sağlık Bakanlığı yardımcısı görevine getirilmesiyle merak konusu oldu. Halim Özçevik, 31 Mart 1969 yılında Konya'da doğdu. Konya’da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. İşte Halim Özçevik'in hayatı ve biyografisi...

11:40 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 11:43 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Halim Özçelik ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Halim Özçelik ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay görevden alındı, yerine ise Halim Özçevik atandı. Peki Halim Özçevik kimdir? Sağlık Bakanı Yarımcısı Halim Özçevik nereli, hangi görevlerde bulundu?

Halim Özçevik kimdir?

Halim Özçevik, 31 Mart 1969 yılında Konya'da dünyaya geldi. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Mezuniyetinin ardından iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başladı ve iç hastalıkları uzmanı oldu. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık eğitimi aldı.

Dr. Halim Özçevik, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde görev yaptı.

İstanbul'da önemli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı olarak çalıştı.

Halim Özçevik, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde akademik alana da adım atarak, üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi.

Halim Özçevik'in Kariyer ve Görevler

2021

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

2021

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetlerinde Başkanlık

2017 - 2021

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Personel İşleri Başkanlığı

2016 - 2017

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı

2016

Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı

2007 - 2008

Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı




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#Halim Özçevik Sağlık Bakanı yardımcısı
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