Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay görevden alındı, yerine ise Halim Özçevik atandı. Peki Halim Özçevik kimdir? Sağlık Bakanı Yarımcısı Halim Özçevik nereli, hangi görevlerde bulundu?
Halim Özçevik kimdir?
Halim Özçevik, 31 Mart 1969 yılında Konya'da dünyaya geldi. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı.
Mezuniyetinin ardından iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başladı ve iç hastalıkları uzmanı oldu. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları üzerine yan dal uzmanlık eğitimi aldı.
Dr. Halim Özçevik, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde görev yaptı.
İstanbul'da önemli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı olarak çalıştı.
Halim Özçevik, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde akademik alana da adım atarak, üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi.
2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi
2021
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetlerinde Başkanlık
2017 - 2021
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Personel İşleri Başkanlığı
2016 - 2017
Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı
2016
Sağlık Bakanlığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yardımcısı
2007 - 2008
Sağlık Bakanlığı Kağıthane Devlet Hastanesi, Başhekim Yardımcısı