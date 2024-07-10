Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster Coin kazanabileceğiniz, son derece ilgi çekici bir Telegram tabanlı kripto oyunudur. Kurgusal bir kripto borsasının hamster CEO'su rolünü üstlenerek, girişiminizi sektörün zirvesine taşımayı hedefliyorsunuz. Bunu başarmak için pazarlama, lisanslar, beceriler, yeni ürünler ve daha fazlasına yatırım yapmanız gerekiyor. Hamster Kombat oynayarak Hamster Coin kazanmak ve bu coinleri gerçek paraya dönüştürmek mümkündür. Bunu yapmak için farklı yöntemler mevcuttur.

Binance ile Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat, oyunculara 1 milyon coin kazanma fırsatı sunuyor. Son dönemde popülerleşen bir oyun olan Hamster Kombat, Telegram uygulaması üzerinden oynanabiliyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için önemli bir rol oynuyor.

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, oyuncuların oyun içi coinler kazanmak için dijital bir hamstera dokunduğu bir tıklama oyunudur. Oyunun temel amacı, sanal bir kripto para borsasını yönetmek ve pasif kazançları artırmak için çeşitli yönleri yükseltmektir. Oyuncular bir hamster CEO rolünü üstlenir ve borsalarını büyütmek için pazarlama, lisans, yetenek ve yeni ürünlere yatırım yapmak için kazanılan paraları kullanır. Oyna-Kazan Modeli: Oyuncular tıklayarak, takaslarını yükselterek ve görevleri tamamlayarak HMSTR paraları kazanır.

Günlük Kombo Etkinliği: Belirli günlük yükseltmelere yatırım yapmak oyuncuları 5 milyon ücretsiz oyun içi coin ile ödüllendirir.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat, son güncellemesiyle birlikte günlük şifre giriş sürecini yeniledi. Artık kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölmesine dokunduklarında özel bir arayüzle karşılaşıyorlar. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanabilen yeni sistemde, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre girmek mümkün.

Kullanıcılar, günlük şifreyi öğrendikten sonra her harf için uzun veya kısa dokunuşlar yaparak ekrandaki alanda basılı tutuyorlar. Her harf doğru girildikten sonra ekranda görüntüleniyor. Şifre mors alfabesiyle tam haliyle girildiğinde günlük 1 milyon ödül hesaba yansıtılıyor.

Hamster Kombat günlük kombo kartlar:

TG LEADERS

SEMİ-FİNAL SPAİN VS FRANCE

DEX

HAMSTER KOMBAT 10 TEMMUZ ŞİFRE NE?

Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 10 Temmuz 2024 tarihli "GAS" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

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