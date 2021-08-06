Hangi yangınlar söndürüldü? Hangi illerde yangınlar devam ediyor? İl il orman yangınlarında son durum

Son günlerde çok sayıda yangınla mücadele eden Türkiye'de bu sabah itibarıyla 208 yangından 196'sı kontrol altına alındı. 10 gündür verilen orman yangınları söndürme mücadelesi sürüyor. Vatandaşlar ise hangi yerlerde orman yangınlarının halen devam ettiğini, hangilerinin kontrol altına alındığını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ilde çıkan 208 orman yangınının 196'sının kontrol altına alındığını ve 5 ildeki 12 yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

HANGİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ?

Orman yangınları ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla ilgili tarih ve saat bilgisi vererek güncel durumu paylaşıyor. İşte 6 Ağustos itibariyle güncel orman yangınları durumu:

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ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 5 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla Belediyesi tarafından hazırlanan 'yangınlarda son durum' tablosunda farklı noktalarda devam eden ve kontrol altına alınan yerler paylaşıldı.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

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Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.

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Yangının etkili olduğu 2 ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.

ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Manavgat'taki yangın 28 Temmuz'da, Gündoğmuş'taki yangın ise ondan bir gün sonra başlamıştı.

AYDIN

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilmeye başlandı. Havadan da uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne ulaştı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ISPARTA

Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edildi. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

DENİZLİ

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- Güney ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.