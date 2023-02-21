Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok kişi Ölüdeniz Fay Hattı’na dair araştırma yapmaya başladı. Hatay depremiyle kırıldığı iddia edilen Ölüdeniz Fay Hattı’nın nerede olduğunu merak ediyor. Peki Ölüdeniz Fay Hattı nerede? Ölüdeniz Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor? Hatay’da aktif fay hattı var mı? İşte tüm detaylar…

Hatay depremi

Hatay’da diri fay var mı?

Hatay’da şehri kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru boydan boya kesen çeşitli faylar bulunmaktadır. Yani haritadan görülebileceği üzere Hatay’da önemli diri fay hatları bulunmaktadır. Diri fayların hangi zaman aralıklarında deprem ürettikleri konusunda henüz bir araştırma yapılmadı.

Hatay deprem risk haritası

Hatay’da fay hattı nereden geçiyor?

Türkiye’de üç fay hattı vardır. Bunlar; Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattıdır. Hatay ili Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Hatay Hassa, Dörtyol, Kırıkhan, Reyhanlı, Erzin ilçe merkezleri ve 25’ yakın eski köy ve mahalle doğrudan fay hattı üzerindedir. Hatay diri fay hattı üzerinde yer alan bir şehirdir. Antakya’daki faylar, kuzeydoğu-güneybatı yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Habib-i Neccar Dağı’nın eteklerinde bulunan bu fay, topoğrafyada yarattığı ani sarplık ve dağı oluşturan kireçtaşlarındaki fay aynaları en iyi bilinen bölgelerden biridir. Saint Pierre Kilisesi de bu fayın tam üzerindeki bir mağarada yer almaktadır.

Ölü deniz fayı

Ölüdeniz Fayı nereden geçiyor?

Ölüdeniz Fayı, Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içine kadar uzanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek, Amik ovasından uzanır ve Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlar. Yani Türkoğlu ve Gölbaşı arasında bulunan bir yanal atımlı fay olarak karşımıza çıkar.

Ölüdeniz fay zonu

Ölüdeniz Fayı hangi nereden hangi şehirlerden geçiyor?

Hatay’da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşan jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, söz konusu kırılmanın Ölüdeniz Fayı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu açıklamanın akabinde Ölüdeniz Fayı’nın geçtiği şehirler merak konusu oldu. Ölüdeniz Fayı’nın bir kısmı Türkiye’de bulunuyor. Hatay’ın Yayladağ ilçesinden uzanan fay hattı Amik yaylasında sonlanıyor. Özünde Türkiye’de yer almayan Ölüdeniz Fayı, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın güney bölümünde sonlanıyor. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden fay hattı, Kuzey-Güney yönlü.

Hatay fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Hatay deprem risk haritası







