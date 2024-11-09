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Hatay'ın posta kodu kaç? Hatay İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Hatay'ın posta kodu kaç? Hatay İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

15:439/11/2024, Cumartesi
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Hatay posta kodu
Hatay posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Hakkari'de de posta kodu bulunmaktadır. 15 ilçeye sahip olan Hatay, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Hatay'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Hatay'ın posta kodu kaçtır? Hatay il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 15 ilçeye sahip Hatay'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Hatay'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Hatay ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Hatay'ın posta kodu kaç?

Hatay'ın posta kodu 31000'dır.

Hatay İli İlçelerinin Posta Kodları

Altınözü - 31750

Antakya - 31060

Arsuz - 31225

Belen - 31350

Defne - 31160

Dörtyol - 31600

Erzin - 31960

İskenderun - 31280

Kırıkhan - 31440

Kumlu- 31520

Payas - 31900

Reyhanlı - 31500

Samandağ - 31800

Yayladağ - 31550

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.



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