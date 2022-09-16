Meteoroloji o iller için kavurucu sıcaklık uyarısı yaptı! Hava durumu tahminleri

Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hangi illerde hava sıcakları artacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

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Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

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HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 21°C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Hafta sonu hava nasıl olacak? 17-18 Eylül 2022)