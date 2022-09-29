'Hayalet Gösterge' Teknolojisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Hayalet gösterge teknolojisi ile bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeffaf ekranlar üzerindeki dijital panel teknolojisi gerçek oluyor. Bu sistem, yeni satın alacağınız bir arabada dahili olarak bulunabilir ya da sürücüler bazı mobil uygulamalar ve harici cihazlar yardımı ile kullanabilirler. Hayalet gösterge nedir, nasıl çalışır, harici olarak nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve bu teknolojiyi kullanan bazı araçları listeledik.

HAYALET GÖSTERGE NEDİR?

Hayalet Gösterge terimi, yeni nesil araçlarda analog hız göstergesi yerine konumlandırılan dijital Gösterge için kullanılmaktadır. Hayalet gösterge, araçların kadranındaki alanın navigasyon, gösterge ve farklı multimedya amaçları için kullanılmasına imkan tanıyor. Head Up olarak adlandırılan ve bazı kesimlerde cama yansıtılan gösterge için de kullanılan hayalet gösterge terimi, 2015 yılından bu yana otomotiv sektörünün bilincinde yer alsa da, hala yeni araçların tamamında aşina olunan sistemler arasında konumlanmış değil. Maliyeti dolayısıyla pek çok sıfır araç markasının kullanmadığı hayalet gösterge, multimedya alanı ile sürücüye büyük kolaylık sağlıyor.

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HAYALET GÖSTERGE NASIL ÇALIŞIR?

Heads Up Display kısaca HUD, Türkçesi ile hayalet gösterge; her otomobilde bulunan kontrol panelinin, GPS sisteminin ve bazen akıllı telefon bildirimlerinin sürücünün tam göz hizasındaki cama yansıtılarak dijital bir panel oluşturma teknolojisidir. Yani gözünüzü yoldan ayırmanıza neden olan direksiyon arkasındaki panel kadranları, kimbilir nerede duran GPS ekranı ve herkes için tehlike arz eden akıllı telefon bildirimleri nedeniyle artık kaza olmayacak.

Hayalet gösterge teknolojisinin amacı; sürücünün gözünü yoldan ayırmadan araç bilgilerini takip etmesi, navigasyon üzerinden yol takibi yapması ve gerekli bildirimleri görebilmesidir. Elbette hayalet gösterge paneli üzerinden film açıp izlemiyorsunuz, bu dijital panelde karşınıza yalnızca araç ile ilgili bilgiler çıkıyor. Hayalet gösterge panellerinde göz yormayan, dikkat dağıtmayan arayüzler kullanılıyor.

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Sürücünün göz hizasına yansıtılan dijital hayalet gösterge panelinde aracın mevcut hızını, motor devrini, araç sıcaklık göstergesini, günlük hava durumunu, saati, konumunuzu, GPS sistemi üzerinde yol tarifini, akıllı telefon senkronizasyonu yaptıysanız akıllı telefon bildirimlerinizi ve özelleştirebileceğiniz daha pek çok bilgiyi detaylı olarak görebilirsiniz. Elbette, bunlar arasında dikkat dağıtıcı olarak gördüklerinizi mutlaka kapatmalısınız.

HAYALET GÖSTERGE NASIL KULLANILIR?

Araç bilgilerini sürücünün göz hizasındaki cam ekrana yansıtarak bir dijital panel oluşturma teknolojisi olan hayalet gösterge sistemini kullanabilmek için farklı seçenekleriniz var. İlk seçenek elbette bu sisteme dahili olarak sahip olan ya da satın alım öncesi ekletebileceğiniz otomobillerden birini kullanmaktır. Hayat kurtarıcı özelliğe sahip bu teknoloji, aracın fiyatında artışa neden olabilir ancak verdiğiniz paraya değeceğine emin olabilirsiniz.

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Hayalet gösterge teknolojisini kullanmak için uygulayabileceğiniz diğer bir seçenek de Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamalardır. Pek çok uygulama geliştiricisi, hayalet gösterge hizmeti sunan mobil uygulamaları ücretsiz kullanım imkanı sağlıyor.

Bu mobil uygulamalardan birini indirdikten sonra kablolu ya da kablosuz bağlantı ile uyumlu aracınıza bağladıktan sonra telefonunuzu ön camınıza doğru bir açıyla yerleştiriyorsunuz. Ters olarak görünen kontrol paneli cama yansıyor ve düz bir görüntü olarak sürücüye kontrol panel bilgilerini sunuyor. Elbette mobil uygulama ile kullanılan hayalet gösterge paneli, dahili olan dijital panele göre çok daha sınırlı bilgi sunuyor.

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Hayalet gösterge panelini otomobilinizde kullanmak için uygulayabileceğiniz son seçenek ise harici olarak satın alabileceğiniz dijital panel cihazlarıdır. Henüz çok yaygın ve oturmuş bir teknolojiye sahip olmasa da bu ufak cihaz akıllı telefonunuz üzerinden GPS ve benzeri bilgileri alarak hayalet gösterge hizmeti veriyor. Elbette, bu cihazın da sınırlı hizmet verdiğiniz söyleyebiliriz.

HAYALET GÖSTERGE TEKONOJİSİ BULUNAN ARAÇLAR

016 sonrasındaki modellerinde hayalet gösterge bulunan bazı otomobil modelleri:

BMW 7 Serisi

Volvo XC90

Chevrolet Corvette Stingray

Mazda Mazda3

Lexus RX

Jaguar XF

Mercedes-Benz C-Class

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MINI Cooper

Ford Shelby GT350

Toyota Prius