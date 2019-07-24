Hayat 10 yıl önce kayboldu cesedi süpermarketten çıktı
AKTÜEL

10 yıl önce kayboldu cesedi süpermarketten çıktı

ABD'de üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında 10 yıl önce kaybolan bir çalışana ait olduğu belirlenen ceset bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Council Bluffs adındaki bir şehirde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir cesedin 10 yıl önce kaybolan bir çalışana ait olduğu açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ocak ayında işçiler artık çalışmayan süpermarketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken bir ceset bulmuştu.

Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.

Murillo-Moncada'nın süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığını, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek yaklaşık yarım metre olan soğutucu ve duvar arasına sıkıştığı düşünülüyor.

Temizlik Avcısı Kadir'den yeni program
HAYAT
Temizlik Avcısı Kadir'den yeni program

Trabzonspor forması unutulan bir sanatı hatırlattı
HAYAT
Trabzonspor forması unutulan bir sanatı hatırlattı

Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu
HAYAT
Tarlasını sürerken 200 yıllık tahıl ambarı buldu
Hakan Atilla Türkiyede

Hakan Atilla Türkiye'de

Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.
Türkiye haklı davasından vazgeçmeyecek

Türkiye haklı
davasından vazgeçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı.
Her önünegelen üretemeyecek

Her önüne
gelen üretemeyecek

Lokanta ve restoranlarda kontrollü satış yapılacak.
Süper Lig ertelenebilir

Süper Lig ertelenebilir

TFF'nin yayıncı kuruluşla anlaşamaması sonrasında planlar karıştı.
Yeniden konumlanıyor

Yeniden konumlanıyor

​Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen planı tekrar devrede.
5 milyon kişi<br>heyecanla bekliyor

5 milyon kişi
heyecanla bekliyor

​AVM otoparklarına girişlerine izin verilecek.

Kimseye bir şey yaptırmayız

Kimseye bir şey yaptırmayız

İçişleri Bakanı Soylu, eylem iddialara yanıt verdi.

'Ölüsü çıkarsa<br>şeker dağıtacağım'

'Ölüsü çıkarsa
şeker dağıtacağım'

Bağımlı gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı.

Alınmazsa<br>hurdaya ayrılacak

Alınmazsa
hurdaya ayrılacak

Havalimanındaki 17 uçağa ne olacağı belli oldu.

'Pişmanlık' mesajı

'Pişmanlık' mesajı

Rusya savaş uçakları, Güney Kore'ye izinsiz girmişti.
Çocuk damat<br>düğünde öldürüldü

Çocuk damat
düğünde öldürüldü

​Yan bakma kavgası düğünü kana buladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.