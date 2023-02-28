12 yaşındaki Cihan'dan acı haber: Galatasaray maçına gitmek istiyordu

Depremin en çok etkilediği Hatay Antakya'da yaşayanlar, ağır, orta veya az hasarlı binalardaki eşyalarını, asansörlü eşya taşıma araçlarıyla kurtarmaya çalışıyor. Depremzedelerin eşya taşıma firmalarına yoğun talebi olduğu belirtildi. Nakliyeciler ise gelen taleplere yönelik "Yasak da var ama insanlara çare olmaya çalışıyoruz. Tehlikeli ama biz bunu göze alarak geldik." diyor.