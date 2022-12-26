12 yıldır kapanmayan yara: Adanalı Abdullah şaka kurbanı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Abdullah Yahya Kandemir'in, 12 yıl önce yaşadığı şakalaşmayla hayatı değişti. Arkadaşı tekme atınca Kandemir’in sağ bacağında önce küçük çaplı morluk oluştu, ardından morluk yerini yaraya bıraktı. Yaranın iyileşmemesi üzerine Kandemir'in ailesi, çocuklarını çok sayıda özel ve kamu hastanesine götürdü.

Yaranın büyüklüğü 20 santimi geçti

Kandemir'in yarası bazı tedavilerin ardından küçüldü ancak son günlerde yeniden büyüyüp 20 santimetre çapını aştı. Hastalığına teşhis konulamayan Kandemir, tedavi için yardım istedi. Pek çok serviste çok sayıda tahlil yaptırdığını ancak yine de hastalığın belirlenemediğini aktaran Kandemir, çok fazla acı çektiğini ve her gün de pansuman yaptırdığını söyledi.

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“Yürüyemiyorum, çalışamıyorum, yuva kuramıyorum”

Kandemir, şu ifadeleri kullandı: “Yaşım çok genç olmasına rağmen uzun süre yürüyemiyorum, çalışamıyorum, yuva kuramıyorum. Evde sürekli yatmak zorundayım. Yaranın üzerine yatmamam gerektiği için de zorluk yaşıyorum. Geceleri aniden kanamam oluyor. Sürekli hastaneye gidiyorum, serum ve ağrı kesici takviyesi alıyorum. Hastanelerde birçok servis gezdim. Defalarca parça aldılar. Kan, kemik taraması, verem testi, bütün tetkikleri yaptılar ama yaranın neden iyileşmediği çözülemiyor. Doktorlar, enfeksiyonun kana karışması halinde ölme riskim olduğunu söylüyor. Bir an önce tedavi olmak istiyorum.”