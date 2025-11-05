14 gün izinle 46 gün tatil yapma fırsatı: 2026 yılı resmi tatil takvimi açıklandı

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun tatil fırsatları sunan dönemler, hafta sonlarıyla birleşerek yıl boyunca birkaç kez dinlenme imkânı tanıyor. Erken planlama yapan çalışanlar, 2026’da birden fazla uzun tatil döneminden faydalanabilecek.

Yeni yılda peş peşe gelen tatiller, turizm sektöründe de hareketli bir sezonun kapısını aralıyor. Oteller, tatil köyleri ve seyahat acenteleri, artacak talebi karşılamak üzere şimdiden erken rezervasyon kampanyalarına hazırlanıyor. Uzun tatiller, iç turizmde canlılık yaratırken, üretim ve hizmet sektörlerinde ise iş planlarının bu takvime göre yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

2026 yılında resmi tatillerin hafta sonları ve yıllık izinlerle birleştirilmesi halinde çalışanlar toplam 46 güne kadar tatil yapabilecek. Bu da özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde seyahat planlayanlar için büyük avantaj anlamına geliyor. Hem dinlenmek hem de seyahat etmek isteyenler için 2026, şimdiden plan yapılması gereken bir yıl olarak öne çıkıyor.