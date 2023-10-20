2 bin İngiliz sanatçıdan ateşkes çağrısı: İnsanlık nerede?

İngiltere’de aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu 2 binden fazla sanatçı, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan metne imza attı. Artists for Palestine platformunun internet sitesine Gazze’de ateşkes sağlanması talebiyle konulan metne oyuncu, yazar, ressam, yönetmen, fotoğrafçı ve heykeltraş gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sanatçı destek verdi. “Bir suça ve felakete tanıklık ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı sanal ortamda yayımlanan metinde, İsrail’in saldırıları karşısında Gazze’nin moloz yığınına döndüğü ve 2 milyondan fazla kişinin elektriğinin, suyunun, gıda ve ilaç tedarikinin kesildiği belirtildi.

HÜKÜMETİMİZ SUÇA YATAKLIK EDİYOR

İngiltere hükûmetinin de eleştirildiği metinde, “Hükûmetimiz savaş suçlarını tolere etmekle kalmıyor yardım ve yataklık da yapıyor. Suça ortaklık edenlerin hesap vereceği zaman da gelecek.” denildi. Gazze’nin yok edilmesi ve insanların yerlerinden edilmesine karşı küresel çağrılara destek verilen metinde, “Hükûmetimizi İsrail’e askeri ve siyasi desteğini sona erdirmeye çağırıyoruz. Hemen bir ateşkes ve insani yardım için Gazze sınır kapılarının açılması çağrısı yapıyoruz.” açıklamalarına yer verildi. Farklı dallarda faaliyet yürüten sanatçıların imzaladığı metinde Taht Oyunları dizisi oyuncularından Charles Dance ve Liam Cunningham, Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi Narnia Günlükleri filmi oyuncusu Tilda Swinton, Harry Potter filmi oyuncusu Peter Mullan gibi isimlerin imzaları da yer aldı.

21. yüzyılın utancı

İsrail’in katliamlarına sanat camiası sessiz kalmadı. Saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getiren müzisyen Sinan Akçıl da son saldırının ardından İsrail güçlerinin artık terörist kimliğine büründüğünü söyledi. Pop Sanatçısı Gökhan Tepe de “Masum sivilleri bombalamak, katletmek vicdansızlıktır, insanlık suçudur, lanetliyorum.” ifadelerini kullandı. Sanatçı Ayla Çelik, bu saldırıdan sonra savaşın tüm Filistin’i yerle bir ettiğini, tüm dünyanın ayağa kalkması gerektiğini belirtti. Gece Yolcuları Müzik Grubu adına açıklamada da “Çok üzgünüz, sivillerin öldürüldüğü, çocukların ve hastaların bombalandığı, insanların açlığa susuzluğa mahkum edildiği bir tavır 21. yüzyılın insanlığı açısından utanılacak bir durum.” denildi. Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti Nejat Yavaşoğulları ile sanatçı Ferhat Göçer de tepkilerini dile getirdi. Tiyatro ve sanat dünyasından ünlü isimler ile mesleki kuruluşları da saldırılara tepki gösterdi. Tiyatro sanatçısı Süha Uygur, “Yapılan zulmün karşısındayım, Filistin’in yanındayım. Zulme sonuna kadar ses çıkaracağım” dedi. Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Maneviyatçı Sanatçılar Derneği Başkanı, yönetmen İsmail Yeşilbağ, Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül ve 1001 Sanat Genel Sanat Yönetmeni Kerem Yılmaz da tepki mesajı yayımladı.











