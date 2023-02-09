20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı: Avucunda annesinin saçları vardı

|
Minik Kerem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ağlarken bir yandan da bölgeden herkese umut olan sevindirici haberler geliyor. Son gelen görüntülerden biri uzun süre hafızalardan çıkmayacak.
İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi.