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Hayat

20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı: Avucunda annesinin saçları vardı

Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm illerde ekipler, enkaz altından sağ salim birilerini kurtarmak için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Bugün birçok bölgeden mucize gibi haberler gelmeye başladı. O mucizelerden birisi de Hatay’da oldu. Ekipler, 20 günlük Kerem Ağırtaş’ın enkaz sağlıklı olarak çıkarmayı başardı. Elinde annesinin saçı olan minik bebek askerler tarafından ısıtıldı, yeni kıyafetler giydirildi. Sağlıklı olduğu öğrenilen Kerem bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15:29 . 9/02/2023 Perşembe
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Minik Kerem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minik Kerem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ağlarken bir yandan da bölgeden herkese umut olan sevindirici haberler geliyor. Son gelen görüntülerden biri uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi.




#KAHRAMANMARAŞ
#hatay
#Kerem Ağırtaş
1 saat önce
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20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı: Avucunda annesinin saçları vardı
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