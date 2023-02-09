20 günlük bebek 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı: Avucunda annesinin saçları vardı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır ve konteyner kentlerine gönüllülük esasıyla yapacağı çalışmaları AFAD'ın engellediğini ileri sürdü. CHP'li Özel'in iddialarını yalanlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "İddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var" dedi.