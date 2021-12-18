2021’de film dünyası neler yaşadı?

Her yıl sonunda yaptığımız gibi geride bıraktığımız 12 aya dönüp bakıyoruz. 2020’de olduğu gibi salgın şartlarının etkisini birinci derecede görüyoruz. Sinema salonlarının açıldığı andan itibaren izleyicinin dönüşü yavaş yavaş oldu. Festivaller açısıdan da önceki senenin durgunluğu sonrası hareketlilik söz konusu. Manzara gelecek için umut verici. Ve dijital mecraların etkisini de değerlendirmemize ekleyeceğiz.

HAYAT Semih Kaplanoğlu sinemasında hikaye artık daha net

DÜNYADA EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

Sinemanın olmazsa olmazı salonlar dünyanın farklı yerlerinde değişik takvimlerle açılıp kapandı. Ülkemizdeyse 2021 Temmuz’da tam açılma yaşandı. Salgın önlemleri sebebiyle salonların yarı kapasiteyle çalışması ve girişteki aşı kartı şartı izleyicinin dönüşünü yaşattı.

Changjin Gölü’ndeki Savaş

Bu aval üzere gişedeki verilere baktığımızda dünyada 2021’in en çok izlenen filminin Çin yapımı Changjin Gölü’ndeki Savaş olduğunu görüyoruz. Filmin hasılat verisi 902 milyon dolar. Box Office Mojo verilerine göre listenin ikinci sırasında da Çin yapımı Merhaba Anne var. Hasılatı ise 822 milyon dolar. Ve Hollywood listenin sonrasında devreye giriyor. James Bond efsanesinin Daniel Craig’li son filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un hasılatı 610 milyon dolar...

REKLAM

HAYAT Sinemaya insan yetiştirmek ama nasıl?

HAYAT MAĞRİB ve sinemamız

Dune: Çöl Gezegeni

Yılın en çok konuşulan fekat hem gişede hem izleyici nezdinde arada kalınan filmi sanırım Dune: Çöl Gezegeni idi. Bilim kurgu türü klasikleri arasında yer alan Dune’ün güncel yorumu olan film, 2022 Oscar törenlerinin iddialı yapımlarından. Ancak gişede üst sıralara zorlukla yükseldi. Bilim kurgu türüne yeni bir soluk iddiası zayıf kaldı. Gerçekten iyi bir film olmasıyla beraber yeni bir şey söylediğinden söz edemiyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 9

TÜRKİYE’DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

Türkiye’de en çok izlenen filmlerin başında da Hollywood yapımları var. Hızlı ve Öfkeli 9 için satılan bilet sayısı 959 bin... Venom: Zehirli Öfke 2 ise 668 bin gişe yaptı.

Yerli yapımlara baktığımızda ise listenin başında Akif var. Film için 638 bin bilet satıldı. Aykut Enişte 2 listenin ikinci sırasında ve 397 bin bilet satıldı. Hep Yek 4: Bela Okuma 216 bin gişe ile üçüncü sırada...

FESTİVALLERDE ADINDAN SÖZ ETTİREN FİLMLER

Gişeyi hedeflemeyen filmlerin yaşam alanı olan festivaller 2021’de soluk aldı, aldırdı. 2020’de yaşanan kapanmalar sebebiyle bir araya gelemeyen sinema sektörü, bu yıl hasret giderdi. Salgın sebebiyle üretim sekteye uğrasa da birçok film dünya festivallerinde adından söz ettirdi.

Öncelikle Oscar’ın bir festival olmadığını, oradaki ödüllerin festival kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini söylemek gerek. Fekat yine de sinema sektörünün merkezi konumunda olduğu için bahsetmemiz gerek. Sadece Oscar’ın değil yılın adından en çok söz ettiren festival filmi Nomadland oldu. The Father, Anthony Hopkins ile öne çıkarken Metal’in Sesi’ni yılın en iyi filmleri arasında gösterebiliriz.

REKLAM

Dünya festivallerinin en prestijlisi Cannes’da kazanan Titane oldu. Berlin’de Synonymes kazanırken, Venedik’te ipi göğüsleyen L’evenement idi.

HAYAT İçerik ve biçim örnekliği ile: Sezai Karakoç ve sinema

Bağlılık Hasan

Okul Tıraşı

Ülkemizde de İstanbul, Antalya, Adana, Ankara, Boğaziçi ve Malatya film festivallerinde farklı filmler ödül aldı. İstanbul’da Beni Sevenler Listesi, Antalya’da Okul Tıraşı, Yaramaz Çocuklar, Ankara’da Anadolu Leoparı, Boğaziçi’nde Bağlılık Hasan, Malatya’da ise Çatlak en iyi film ödüllerini aldı. Bağlılık Hasan ise Türkiye’nin Oscar adayı olarak seçildi.

TARZI İLE DİKKAT ÇEKEN FİLMLER

2021’de festivallerde en iyi film ödüllerini alamasa da farklı dallarda taltif gören ve tarzından söz ettiren filmlerden de bahsetmek gerekiyor. Bunların başında Sinan Sertel imzalı İçimdeki Kahraman geliyor. Festival matematiğinin dışındaki tarzı ve festival kabullerine meydan okuyan karikatürize yöntemi ile İçimdeki Kahraman, ara akım diyebileceğimiz alanda kendine has bir yer edindi. Erkan Tahhuşoğlu imzalı Koridor da oyunculuk dalında çokça ödül aldı.

REKLAM

Tek mekanda, dar açılarla tercih ettiği yöntemi ile dikkat çeken film izleyiciye ruh sıkıntısı verme başarısı ile bu başlıkta söz etmeye hak kazandı.

IMDB’DEN BİZE NE!

İnternette film tavsiyesi aradığınızda karşınıza çıkan listelerin büyük kısmı IMDB puanlarına göre sunuluyor. Yani dünya çapında üyelerin puanlamasına göre bir sıralama söz konusu. Göreceliliğin pek işlemediği ve daha çok gişede başarılı olan Hollywood yapımlarının başı çektiği listelerin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden IMDB kaynaklı bir projeksiyona girmek doğru değil. Sadece bu noktaya dikkat çekip devam edebiliriz.

PEKİ, DİJİTAL MECRALAR!

Bundan böyle sinema ile alakal hiçbir meselede dijital mecraları bir kenara koyamayacağız. 2021’de de Netflix’in başı çektiği (Türkiye’de en etkilisi olduğundan gündemimizde bir numara) mecraların üretimleri sinemayı derinden etkiledi. En başta sinema seyircisinin ciddi manada dijitalde seyre devam ettiğini bilmek gerekiyor.

Netflix, Amazon Prime, HBO, Hulu, Disney+, Apple Tv+, Bein Connect dünyada öne çıkan platformlarken Türkiye’de ise BluTv, Exxen, Gain, PuhuTv üretim yapıyor.

Dizi üretimlerini bir kenara bırakırsak (ki esasında dijital mecraların mini dizileri sinema izleyicisinin alışkanlıklarının yönlendiriyor) Red Notice, tam olarak 328.8 milyon saat izlenerek Netflix’in küresel çapta en çok izlenen filmi oldu. Gişede bir filmin dünya çapında ulaşacağı kişi sayısı en fazla 100 milyondur. Ki bu da çok istisnai yapımlar için geçerli. Dolayısıyla dijital yapımların izleyiciyi ne denli etkilediği ve yönlendirdiğini görmezden gelemiyoruz. Türk yapımlar arasında ise Mehmet Ada Öztekin’in Beni Çok Sev isimli filmi Netflix’te dünya çapında Kasım ayında en çok izlenen yapımlar arasına girdi.

Yerli dijital platformlar genellikle dizi ürettiği için öne çıkan filmlerden bahsetmek zor. Diziler ayrı bir bahis olduğu için bu başlığı geçiyorum.