2021’e en erken onlar girdi: Sidney'de görkemli karşılama

Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da 2021’e “merhaba” dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00’te 2021’e “merhaba” dedi. Kiribati ve Samoa’nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00’te yeni yıla girdi. 2021, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland’da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington’da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı. Güney Yarım Küre’de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla “merhaba” dedi. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

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