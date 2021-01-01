Hayat 2021e en erken onlar girdi Sidneyde görkemli karşılama
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2021’e en erken onlar girdi: Sidney'de görkemli karşılama

2021’e en erken onlar girdi: Sidney'de görkemli karşılama

Pasifik’teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2021’e en giren erken ülkeler oldu. Adalılar, Türkiye saatiyle 13.00’te 2021’e “merhaba” dedi. Yeni Zelanda’nın ardından yeni yıla giren Avustralya’da Sidney kentinde görkemli bir havai fişek gösterisi yapıldı. Gösterilere 1 milyon kişi akın edince polis girişleri sınırlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da 2021’e “merhaba” dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da 2021’e “merhaba” dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00’te 2021’e “merhaba” dedi. Kiribati ve Samoa’nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00’te yeni yıla girdi. 2021, Yeni Zelanda’nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland’da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington’da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı. Güney Yarım Küre’de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla “merhaba” dedi. Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

SYDNEY’DE MESAJ

  • Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya da 2021’e “merhaba” dedi. Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. 7 dakika süren havai fişek gösterisi ile Sydney Limanı Köprüsü renklenirken, gökyüzü rengarenk ışıklarla aydınlandı. Sydney Limanı Köprüsü’nün üzerinde yer alan salgına yönelik “stay safe” (güvende kal) ve “help stop the spread” (yayılmayı durdurmak için yardım et)” yazıları dikkat çekti. Salgına yönelik önlemler kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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