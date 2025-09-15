2024’ün ‘hikâye’si

Geçtiğimiz yılın ‘hikâye’sini her yönüyle ele alan Olağan Hikâye dergisi ekibi, hikâyeler, hikâye dergilere ve kitapları üzerine bir yıllık hazırladı.

Uzun zamana yayılan ve titizlikle hazırlanan 2024 Hikâye Yıllığı’nda bir yıl önce okuyucuya ulaştırılan 113 kitap değerlendirmiş. 2024’ün dergileri de mercek altına alınıp seçilen 24 yayının her bir sayısı incelenip ortaya çıkan metinler kitaba dahil edilmiş. Yıllıkta geçtiğimiz yıl dergilerde yayımlanan hikâyelerden bir seçkiye de yer ayrılmış.

Esere konulan 2024 Yılı Hikâye Gündemine Kısa Bir Bakış başlıklı bölümdeyse geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Mario Levi, Alev Alatlı, Üstün İnanç, Füruzan (Feruze Çerçi), Ferid Edgü ve Avşar Timuçin yer almış. Bu kısımda ayrıca 2024’ün hikâye ödülleri ve bu ödülleri kazananlarla hikâyemizin geçen seneki gündemi de ayrı başlıklar altında kayda geçirilmiş.

YILLIK KADROSU

Olağan Hikâye dergisindeki arkadaşların hazırladığı ‘döküm’ün editörlüğünü Yunus Emre Özsaray üstlenmiş. Büşra Çelik, Keziban Soylu, Merve Çakır, Oğuzhan Oğuzbey, Rabia Altuntaş, Sebahat Meraki ve Şerife Saliha Bozoklu’dan oluşan yedi kişilik ekip yorucu uğraşa katkı sağlamış. 424 sayfalık yıllık, incelemeler, olaylar, öne çıkanlar (hikâye, kitap, dergi) ve 16 hikâyecinin katıldığı ‘soruşturma’yı içeren dokuz bölüme ayrılmış.

İLK ÖYKÜ KİTAPLARI

Yıllığa bir takdim yazan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneklerinin dilimizi moda ifade biçimlerinden uzakta tutarak zengin nüanslarını korumayı bunun yanı sıra Türk edebiyatının tevarüs eden varlığını korumayı ve telaffuzdaki musikisinin farkında olan bir nesli yetişmeyi amaçladığını belirtiyor.

YıllığıN giriş yasını kaleme alan Yunus Emre Özsaray’sa 2024’ün bir dökümünü ortaya koymuş. Geçen yıl 500’e yakın ‘ilk öykü kitabı’nın yayımladığını belirten Özsaray, akılda kalan yazarların “edebiyat dergilerinin tezgâhından geçerek öykülerini kitaplaştıranlar” olduğunu söylemiş. Yazar ayrıca Hece Öykü, Olağan Hikâye ve Post Öykü’nün takibindeki 40 öykücünün öne çıkan isimler olduğunu öne sürmüş. Özsaray, Fatih Selvi, Semih Öztürk, Merve Uygun ve Kuddisi Demir gibi öykücülerin ‘ortalamanın üzerinde yazarlıkları’ ve ‘birden fazla derginin gündemine girdikleri’ için bir adım öne çıktıklarını kaydetmiş.

DERGİLER…

Yıllıkta, ülkemizde yayımlanan dergilerden 24’üne dair değerlendirme metinleri yer alıyor. Değerlendirmeler Muhit dergisiyle başlıyor. Olağan Hikâye’yle bitiyor. Yıllığa giren diğer dergiler, Aşkar, Ay Vakti, (İstanbul) BirNokta, Dil ve Edebiyat, Geçerken, Hece Öykü, Karabatak, Kayıp Kayıt, Kitap-lık, Lacivert, Mahalle Mektebi, Notos, Öykü Gazetesi, Post Öykü, Söğüt, Sözcükler, Türk Edebiyatı, Varlık, Yedi İklim, Yitiksöz ve Yük Edebiyat.

KİTAPLAR...

Özenli çalışmanın dörtte üçü yılın ‘kitaplar’ı, yılın ‘dikkat çeken kitaplar’ı ve yılın ‘dikkat çeken hikâyeler’ine ayrılmış. Uzun tutulan ilk bölümde 107 kitapla ilgili yazı yer bulmuş. Bu bölüme Büşra Çelik, 36 kitap; Merve Çakır, 17 kitap; Oğuzhan Oğuzbey, 21 kitap; Sebahat Meraki, 16 kitap; Şerife Saliha Bozoklulu da 17 kitap yazısıyla katkı sağlamış. Dikkat çeken kitaplar bölümünde de Büşra Çelik, Merve Uygun’un Taşıyacak Bizi Rüzgar’ını; Keziban Soylu, Mukadder Gemici’nin Unutulmuş Hikâyeler’ini; Merve Çakır, Cihan Aktaş’ın Kar Gibi Patiskalar’ını; Oğuzhan Oğuzbey, Emine Batar’ın Uzakların Yankısı’sını; Sebahat Meraki, Nisan Erdem’in Rüyanın Oltasında’sını ve Şerife Saliha Bozoklulu da Zakire Armağan Okudan’ın Belki Unuturuz’unu yıllık için değerlendirmişler.

ÖYKÜCÜLER…

168 sayfalık ‘dikkat çeken hikâyeler’ seçkisine 32 öykücünün çalışması konulmuş. Seçkide çalışması olan öykücüler, Ahmet Ergin, Ahmet Şevki Şakalar, Ahsen Dalca Korkutan, Aleyna Uçar, Ayşe Betül Elitok, Ayşegül Genç, Ayşe Ünüvar, Batıkan Köse, Büşra Altuntaş, Büşra Çelik, Cemal Şakar, Cihan Aktaş, Elif Kesikoğlu, Emin Gürdamur, Eren Buğdaycı, Fatih Selvi, Fatmanur Önür, Gökhan Yılmaz, Hatice İbiş, İdil Acar, Mehmet Toygar Özdemir, Merve Uygun, M. Fatih Kutlubay, Nevra Gözde, Nilüfer Çeken Özbay, Oğuzhan Oğuzbey, Osman Cihangir, Sebahat Meraki, Selma Maşlak, Sena Yığcı, Sümeyye Öcal ve Yunus Emre Özsaray.