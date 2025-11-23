2025'te yurt dışına giden 412 doktordan 249'u geri döndü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.





Memişoğlu, sunumda yurt dışına giden hekimlerle ilgili bir soruya yanıt verdi.





"2025 yılında 412 hekim yurt dışına gitti"





"Geçmiş yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u 2025 yılında ülkemize dönerek sağlık sistemimize katılmıştır" diyen Memişoğlu, şunları kaydetti:





Toplam 233 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına giden hekim sayımız sadece 412'dir.





2024'te 15 bin 382 hekimimiz, tıp fakültelerimizden mezun olmuştur.





Randevu sorunu var mı?





Aile hekiminin kendine kayıtlı vatandaş için uygun gördüğü uzman hekimden randevu alabildiğini belirten Memişoğlu, "Randevu sorunu var, deniliyor. Aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) içinde ayrı bir kontenjan var. Cildiyeden göze, onkolojiden hematolojiye kadar hepsi aile hekimleri tarafından alınabilecek durumdadır.





Bugün 'randevu alamadım' diyen vatandaşımız varsa kendi aile hekimine gider, eğer gerçekten aile hekimi o hastanın herhangi bir hastanede randevu ihtiyacı varsa alabildiğini görecekler. Şimdiye kadar 6 milyon vatandaşımıza aile hekimleri hastanelerden kendileri randevu alabildi" ifadelerini kullandı.





"Performans kaybı söz konusu değil"





Aile hekimlerinin yetkilerinin elinden alındığı iddialarına Memişoğlu, şöyle yanıt verdi:





Biz aile hekimlerimizi şu anda her türlü randevuyu alabilir hatta hastaneden tetkik isteyebilir hale getirdik. Birinci basamak ile hastaneleri ve sağlıklı hayat merkezlerini entegre ettik.





Aile hekimlerimizin, hastalarını yaptıkları tarama sonrası gerekli gördükleri durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi nedeniyle herhangi bir gelir ya da performans kaybı söz konusu değildir.











