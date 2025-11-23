ABD'de Vaşington eyaleti sağlık yetkilileri, insanlarda ilk kez görülen H5N5 kuş gribi vakasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen kişinin, altta yatan sağlık sorunları bulunan yaşlı bir yetişkin olduğunu belirten yetkililer, kişinin evinde çeşitli kümes hayvanları bulunduğunu bildirdi.

H5N5 ilk kez insanlarda tespit edildi

Kuş gribinin farklı türleri bulunurken son bir buçuk yılda ABD’de bildirilen 70 insan vakası H5N1 türüyle ilişkiliydi.

H5N5 türü ise daha önce yalnızca hayvanlarda görülmüş, insanlarda ilk kez tespit edilmiş oldu.

Halk için risk var mı?

Yetkililer, virüsün insanlardan insanlara bulaştığına dair hiçbir kanıt olmadığını ve genel halk için riskin düşük olduğunu vurguladı. Halen, virüsle temas eden başka kimse pozitif çıkmadı.

Kuş türlerinin ardından memelilerde de görülmeye başladı

Kuş gribi, yıllardır kuşlarda görülse de son yıllarda memeliler arasında da vakalar artmaya başladı.

2024’ün Mart ayında ABD Tarım Bakanlığı, milyonlarca kuşu etkileyen bir kuş gribi türünün bazı memelilerde de tespit edildiğini açıklamıştı.

Sağlık sorunu olan kişilerde ölüme yol açabiliyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, insan vakalarının çoğu enfekte hayvanlarla temas sonrası ortaya çıkıyor.

Çoğu vaka hafif seyretse de, özellikle yaşlı ve altta yatan sağlık sorunu olan kişilerde ağır semptomlara ve ölüme yol açabiliyor.

Halk sağlığı yetkilileri, şu anda insanlardan insanlara bulaşma riski olmadığını ve genel halk için alarm gerekmediğini belirtiyor.







