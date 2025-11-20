Mutfaktaki gizli tehlike: Uzmanından hayat kurtaran tavsiyeler

Medicana Ataköy Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cevher Akarsu, yanlışlıkla içilebilecek kimyasal maddelerin birçok organ hasarına neden olabileceğine değinerek, “Kimyasalların yutulması farklı mekanizmalarla doku hasarına neden olur. Bu yaralanmalara Kostik yaralanama adı verilmektedir. Kimyasalların yutulması özellikle yemek borusunda ve midede ciddi yaralanmalara neden olur. kimyasal maddelerin yutulmasından kaynaklanan yemek borusu ve mide hasarının şiddeti ve kapsamı, yutulan maddenin aşındırıcı özelliklerine, kimyasal ajanın miktarına, konsantrasyonuna ve fiziksel formuna (katı veya sıvı) ve mukoza ile temas süresine bağlıdır” ifadelerini kullandı.