Griple savaşmak için D vitamini şart

04:0021/11/2025, Cuma
Kış aylarıyla birlikte üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere pek çok rahatsızlıkta artış var.

Bu hastalıkları daha iyi atlatabilmenin yolu ise vücuttaki D vitamini seviyesini doğru seviyede tutmaktan geçiyor. D vitamini eksikliği olan kişilerin grip, soğuk algınlığı ve viral enfeksiyonları ağır geçirebildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Topçugil, “Bağışıklık sisteminin güçlü olması için bu vitaminin yeterli seviyede olması şart. D vitamini eksikliğinin enfeksiyonlara yatkınlığı artırarak bazı hastalıkların seyrini olumsuz etkileyebiliyor” dedi. Topçugil, D vitaminine destek olarak doğru beslenme, kaliteli uyku düzeni, stres yönetimi ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı faktörlerinin de bağışıklık sistemini güçlendiren önemli faktörler olduğunu vurguladı.



