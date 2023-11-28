23 il için fırtına uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.









Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.





Rüzgâr: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.





Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





23 İl için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 23 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.





Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.





Cuma günü İstanbul 18 derece





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da bugün havanın 16 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.





Çarşamba günü ise sıcaklıklar aynı devam edecek. Perşembe günü yağış beklenmiyor. Cuma günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 18 dereceler görülecek.





Cumartesi günü sıcaklık 19 dereceye çıkacak.





Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.





Bursa °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





Edirne °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





İstanbul °C, 16°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





Kocaeli °C, 13°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı





Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.





A.Karahisar °C, 9°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı





Denizli °C, 16°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı





İzmir °C, 15°C





Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.





Muğla °C, 11°C





Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.





Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Adana °C, 19°C





Parçalı ve az bulutlu





Antalya °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Burdur °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı





Mersi n °C, 18°C





Parçalı ve az bulutlu





İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Ankara °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





Çankırı °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı





Eskişehir °C, 8°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu





Konya °C, 7°C





Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu





Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.





Bolu °C, 7°C





Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı





Düzce °C, 12°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı





Kastamonu °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





Zonguldak °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı





Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.





Artvin °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı





Samsun °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





Tokat °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı





Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.





Erzurum °C, -2°C





Parçalı ve çok bulutlu





Hakkâri °C, 5°C





Parçalı ve az bulutlu





Malatya °C, 6°C





Parçalı ve çok bulutlu





Van °C, 6°C





Parçalı ve az bulutlu





Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





Diyarbakır °C, 10°C





Parçalı ve az bulutlu





Gaziantep °C, 10°C





Parçalı ve az bulutlu





Mardin °C, 8°C





Parçalı ve az bulutlu





Siirt °C, 9°C



