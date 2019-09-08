Hayat 400 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu
GENEL SAĞLIK

400 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin engelli dayanışma ve çözüm masasında görevli 105 santimetre boyundaki Oktay Uzunca, 2 yıldır topladığı mavi kapakla 400 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

Haber Merkezi DHA
Oktay Uzunca
Oktay Uzunca

5 yıldır belediyede çalışan Oktay Uzunca, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından 2 yıl önce engelli dayanışma ve çözüm masasında görevlendirildi. Belediyeye gelen tüm engellilerle yakından ilgilenen, onların sorunlarını çözmek için ilgili birimlerle irtibata geçen Uzunca, bunun dışında kendi biriminde mavi kapak kampanyası başlattı.

Oktay Uzunca'nın ihtiyacı olan engelli ve yaşlıları tekerlekli sandalye sahibi yapmak amacıyla başlattığı kampanyaya Başkan Necati Okay başta olmak üzere tüm çalışanlar büyük destek verdi.

2 yılda tonlarca mavi kapak topladı.

Tonlarca kapak sandalyeye dönüştü

Oktay Uzunca, son olarak 35 çuvaldan oluşan 390 kilo mavi kapağı yeni tekerlekli sandalyeler için sanayi sitesindeki geri dönüşüm tesisine teslim etti. Çuvaldan çıkardığı kapakları elleriyle banda döken Uzunca, kampanyaya belediye dışında diğer kurum çalışanı ve esnafın da destek verdiğini söyledi.

2 yılda tonlarca mavi kapak topladığını ve bunlarla yaklaşık 400 tekerlekli sandalye aldıklarını kaydeden Oktay Uzunca, unları söyledi:

  • "Masamız gereği yapmış olduğumuz işlerden gurur duymaktayım. Tüm duyarlı vatandaşlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye personelimizce toplanmış olan kapaklarımızı geri dönüşümle manuel tekerlekli sandalyeye çeviriyoruz. Sandalyeleri ise engelli, yaşlı ayırt etmeden ihtiyacı olan her vatandaşımıza hediye ediyoruz.
  • Bu süre, yaklaşık 2 yıldır devam etmekte. Şu ana kadar 400'e yakın sandalye vermiş bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay başta olmak üzere tüm birim müdürlerimize, Dulkadiroğlu Belediyesi personeli ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı: Kızının derdine düştü
FOTOĞRAF 6
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Kepez ilçesinde müstakil bir evde ayda 500 TL kira ile yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi Emine Kuru’ya 2 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi konuldu. Çenesinde çıkan ilk kanser belirtisini sivilce zannederek önemsemeyen Kuru, bir gün dışarıya çıktığında ise yolda baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Romatizma ve Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) hastası Emine Kuru’ya hastanede çenesindeki parçadan numune alındıktan sonra kendisine cilt kanseri tanısı konuldu.
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Kuru, zamanla kişisel ihtiyaçlarını görememeye başladı. Son olarak, yayılan kanser kitlesinin alınmasıyla birlikte yüzünde büyük bir oyuk oluşan Kuru’nun, kalçasından alınan bir doku parçası çene bölgesine nakledildi. İlerleyen kanser nedeniyle Kuru çenesini ve sağ gözünü kaybetti. 3 ayda tanınmaz hale gelen Kuru, çevresindekiler tarafından dışlandı.
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Hurdacılık yapan eşinin de hastanede kendisine bakması nedeniyle Kuru, 4.5 yaşındaki kızını aylık 1000 TL ile gece gündüz bakmak üzere bakıcıya bıraktı. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi. Ev kirası da biriken Emine Kuru, kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyaçları için hayırseverlerden destek istedi.
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Günlerdir yattığı hastaneden ilk kez bugün ayaklanan ve dışarı çıkabilen Kuru, hastalığı nedeniyle 60 kilodan 40 kiloya düştüğünü söyledi.
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Hurdacılık yapan eşinin başında bakıcı olması nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Kuru, “İkimiz de hastanede olduğumuz için çocuğumuzu bir bakıcıya bırakmak zorunda kaldık. Hastane ortamında ona bakamayız. Bakıcının aylık masrafı 1000 TL, çünkü kızıma gece gündüz sürekli bakıyor. Engelli raporumu yenilemek için başvuru yaptım, birkaç ay içinde o para az da olsa gelecek. Ama şu an kızıma süt alacak bile paramız yok. Engelli maaşımın yatmasını bekliyoruz. Bakıcıya para veremezsek kızım ortada kalacak. Bana da vermezler o zaman devletin yurtlarına gider. Sadece çocuğum için destek istiyorum, kendim için bir şey istemiyorum. Benim en fazla bir ya da iki yıllık ömrüm var” dedi.
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Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı: Kızının derdine düştü
Antalya'da çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilceyi önemsemeyen ve cilt kanseri kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Emine Kuru, 4.5 yaşındaki kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyacı için yardımseverlerden destek istedi. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, 4,5 yaşındaki kızını bıraktığı bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi.
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