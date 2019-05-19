Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat 45 yıllık emektar makinelerini sergiliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

45 yıllık emektar makinelerini sergiliyor

45 yıllık emektar makinelerini sergiliyor

Muş'ta 45 yıl önce fotoğraf çekmeye başlayan Adem Sönmez (71), kullandığı fotoğraf makinelerini iş yerinde sergiliyor. Ziyaretçilere makinelerin kullanımı konusunda bilgi de veren Sönmez, hepsinin kullanılabilir durumda olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Adem Sönmez
DHA
Adem Sönmez
DHA
DHA
DHA
DHA
DHA

Muş'ta 26 yaşında fotoğraf çekmeye başlayan Adem Sönmez, Türkiye'nin dört bir yanını gezdi. Gittiği yerlerden ilgisini çeken fotoğraf makinelerini alarak çalışmasını sürdüren Sönmez, birbirinden ilginç fotoğraflara imza attı. Fotoğraf çekimini bırakarak Muş kent merkezinde elektronik malzeme satılan iş yeri açan 4 çocuk babası Adem Sönmez, şimdiye kadar kullandığı fotoğraf makineleri için özel bir dolap yaptırdı. 20'ye fotoğraf makinesini bu dolapta sergileyen Adem Sönmez, Lubitel marka fotoğraf makinesiyle çektiği siyah beyaz filmlerle doğa, insan yaşamı, insan portreleri çektiğini bunları Muş başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Urfa, Van, Trabzon, Konya’da sergilediğini söyledi.

Fotoğraf makinelerini elektronik malzeme satışı yaptığı dükkanında sergilediğini ifade eden Sönmez, "Fotoğraf makinesi tutkunlarına bu makineleri tanıtıyorum. Fotoğrafçılara iş yerine geldiklerinde onlara göstererek makinenin tarihinden, kullanım tekniğine kadar bilgiler veriyorum" dedi.

Fotoğraf makinelerinin hepsinin kullanılabilir durumda olduğunu belirten Sönmez, 15 günde bir müze olarak belirlediği dolaptaki makineleri temizlediğini söyledi.

Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

​Saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.
Gökyüzündeki gözde kimler var?

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

En yüksek ikinci üs son teknoloji ile donatıldı.
İki parti de<br>zafer ilan etti

İki parti de
zafer ilan etti

​Endonezya'daki seçim kavgası büyüyor.
Toplu ulaşım ücretsiz

Toplu ulaşım ücretsiz

Uygulama sabah saatlerinde başladı.
'2023'de <br>hangardan çıkacak'

'2023'de
hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçakları F-16'ların yerini alacak.
Kazanan şampiyon

Kazanan şampiyon

​Türk Telekom Stadı'nda sezon finali.

Eylemlerin<br> 6. ayı doldu

Eylemlerin
6. ayı doldu

​Ülkedeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.

Sinsi plan<br> deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.
Şiddetli geliyor

Şiddetli geliyor

​Meteoroloji'den batı ve doğu için iki ayrı uyarı.
Gençlerin<br>sorularını yanıtladı

Gençlerin
sorularını yanıtladı

Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştu.
Hatalar yapılabilir

Hatalar yapılabilir

​ABD Basra'da sivil uçakları mı hedef alacak?
Ünlü<br>iş adamı soyuldu

Ünlü
iş adamı soyuldu

Rehin alınan eşi ile verdiği ifadede ilginç detay.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Yeni Şafak, İdlib ve Azez'de yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.
Körfez kucak açtı

Körfez kucak açtı

​ABD, krizi fırsata çevirerek bölgeye yerleşiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.