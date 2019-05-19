45 yıllık emektar makinelerini sergiliyor

Muş'ta 26 yaşında fotoğraf çekmeye başlayan Adem Sönmez, Türkiye'nin dört bir yanını gezdi. Gittiği yerlerden ilgisini çeken fotoğraf makinelerini alarak çalışmasını sürdüren Sönmez, birbirinden ilginç fotoğraflara imza attı. Fotoğraf çekimini bırakarak Muş kent merkezinde elektronik malzeme satılan iş yeri açan 4 çocuk babası Adem Sönmez, şimdiye kadar kullandığı fotoğraf makineleri için özel bir dolap yaptırdı. 20'ye fotoğraf makinesini bu dolapta sergileyen Adem Sönmez, Lubitel marka fotoğraf makinesiyle çektiği siyah beyaz filmlerle doğa, insan yaşamı, insan portreleri çektiğini bunları Muş başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Urfa, Van, Trabzon, Konya’da sergilediğini söyledi.

Fotoğraf makinelerini elektronik malzeme satışı yaptığı dükkanında sergilediğini ifade eden Sönmez, "Fotoğraf makinesi tutkunlarına bu makineleri tanıtıyorum. Fotoğrafçılara iş yerine geldiklerinde onlara göstererek makinenin tarihinden, kullanım tekniğine kadar bilgiler veriyorum" dedi.

Fotoğraf makinelerinin hepsinin kullanılabilir durumda olduğunu belirten Sönmez, 15 günde bir müze olarak belirlediği dolaptaki makineleri temizlediğini söyledi.