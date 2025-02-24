5 dakikalık maruziyet mahvolmaya yetiyor

Soğuğa alerjili kişilerin ciltte kaşıntı, döküntü, şişlik ve kızarıklık gibi sorunlarla mücadele ettiğini belirten Florence Nightingale Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Afacan Yıldırım, “Soğuk havada uzun süre dışarıda kalan ya da soğuk suya giren kişilerde daha belirgin hale gelen soğuk alerjisi, kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. 5-10 dakikalık soğuk maruziyeti bile belirtilerin ortaya çıkmasına yetiyor” dedi. Yıldırım, soğuk alerjisi tedavi edilmezse, şişlik, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi sorunlara yol açabiliyor” diye konuştu.