Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?
DİNİ BİLGİLER

Abdestsiz kurban kesilir mi?

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Bazı vatandaşlar, kurban kesecek vatandaşlar abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? diye araştırmaya başladı. Peki abdestsiz kurban kesilir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bazı vatandaşlar Kurban Bayramı'nda abdestsiz kurban kesilir mi? sorusunun cevabını merak ediyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Abdestsiz kurban kesilir mi?

İşte Diyanetin "abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?" sorusuna verdiği cevap:

  • "Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).
  • Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir."

Kurban

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
HAYAT
Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
HAYAT
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
HAYAT
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler
GÜNDEM
Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gerekenler

İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
OYNAT 03:20
İşte kurban kesiminin en kolay yolu: Rueff tekniği
Kurban edilecek hayvanların yatırılmasında kullanılan "rueff tekniği", Kurban Bayramı'nda istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesini sağlıyor. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız "Teknik üç hareketli düğümden oluşuyor. Bu çok etkili bir yöntem. Rueff tekniğiyle yüzde 95 oranında kaza oluşmaz. Çok rahat sağlıklı bir şekilde ve yaralanmadan hayvanı bu teknik ile yatırabilirler. Bu fakültelerde öğrencilere öğretilen bir yöntem" ifadesini kullandı.
Abone Ol Google News
Batı Ayasofyayı hiç unutmadı

Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hocaların hocası' paylaşımı.
CHPli delegenin sesini kestiler

CHP'li delegenin sesini kestiler

Kaset komplosuyla ilgili soru sorunca mikrofonu kapatıldı.
Milli yıldızı ikna eden adam

Milli yıldızı
ikna eden adam

​Transferinin perde arkasındaki ismi açıkladı.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Belçika yolcusu

Belçika yolcusu

​Fenerbahçeli yıldız son maçına çıkıyor.

Listeden biri<br> daha eksildi

Listeden biri
daha eksildi

​Turuncu listedeki isim etkisiz hale getirildi.

'İlk seçimde<br> dostlarımızla iktidar olacağız'

'İlk seçimde
dostlarımızla iktidar olacağız'

Kılıçdaroğlu, CHP 37. olağan kurultayında konuştu.

Erdoğan'dan <br>kritik görüşme

Erdoğan'dan
kritik görüşme

Libya'da konusunda mutabık kaldılar.
Sadece bu <br>alana halı serilmedi

Sadece bu
alana halı serilmedi

​Ayasofya Camii'nde halı serilmeyen alanın nedeni belli oldu.
Tesisat ustası çekti

Tesisat ustası çekti

​Bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek.
Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...
Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli mesajlar.
Hayatının <br>fırsatını geri çevirdi

Hayatının
fırsatını geri çevirdi

​Galatasaray için Avrupa kapılarını kapattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.