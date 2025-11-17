Yeni Şafak
Adıyaman'da ilk: Alaca Yalıçapkını görüntülendi

23:2817/11/2025, Pazartesi
DHA
Adıyaman'ın Bircik köyü yakınlarında bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış bir kuş türü olan Alaca Yalıçapkını doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflandı. Kuş türünün, Suriye, Irak, İran’ın batısı, Mısır’ın kuzeyi, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösterdiği öğrenildi.

Adıyaman’da bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış bir kuş türü olan Alaca Yalıçapkını ilk kez çay yatağında görüntülendi.

Adıyaman'ın Bircik Köyü yakınlarında bulunan çay yatağında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkını fotoğraflandı. Şehirde ilk defa görülen bu türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor. Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip edip suya dik dalış yaparak ortalama 1,3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalama özelliğine sahip olan Alaca Yalıçapkınının Türkiye’nin güney kesimlerinde sınırlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Alaca Yalıçapkınının Suriye, Irak, İran’ın batısı, Mısır’ın kuzeyi, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösterdiği öğrenildi.

Doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkınları bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.





