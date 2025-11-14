Yeni Şafak
Sürü hayvanlarına kaza önlemi: Kulak küpelerine yapıştırıldı

20:5214/11/2025, Cuma
AA
Çalışmayla hayvanların daha kolay fark edilmesi ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.
Çalışmayla hayvanların daha kolay fark edilmesi ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Siirt'te küçükbaş hayvan hareketliliğinin mevsimsel olarak artması nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için kulaklarına reflektörlü bant yapıştırıldı.

Siirt'te trafik kazalarının önlenmesi amacıyla sürü hayvanlarına reflektörlü bant yapıştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği koordinesinde Trafik Jandarma Timleri, il genelinde küçükbaş hayvan hareketliliğinin mevsimsel olarak artması nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, yolların yakınında otlatılan küçük ve büyükbaş hayvanların görünürlüğünü artırmak amacıyla hayvanların kulak küpelerine reflektörlü bant yapıştırıldı.

Uygulama sayesinde sürücülerin gece ve düşük görüş koşullarında hayvanları daha kolay fark etmesi ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor.



#hayvan
#reflektif bant
#Siirt
#sürü
