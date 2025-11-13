Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

12:1713/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan durumu ağır olan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan durumu ağır olan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt'te iki grup arasında çıkan, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Olay, 11 Kasım'da Barış Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan durumu ağır olan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



#Siirt
#kavga
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILMA TARİHİ: Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?