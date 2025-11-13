Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama

Olay, 11 Kasım'da Barış Mahallesi'ndeki şehirler arası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan durumu ağır olan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.