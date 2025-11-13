Fırında çocuklara satılan torpil yüzünden iki yaşındaki Alpaslan görme yetisini kaybetti

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Satışı, av malzemeleri satan dükkanlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi. Oğlunun artık göremeyeceğini söyleyen Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, “Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım, 'Yanlış yapıyorsun' diyerek. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti. Fırıncı hala çalışıyor ve hiçbir gözaltı olmadı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.