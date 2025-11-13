Ümraniye’de ara tatil coşkusu: Çocuklar “teneffüs”te buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Derse Mola, Enerjiyi Depola” başlıklı ara tatil çocuk oyunları ve etkinlik haftası programının kapanış töreninde çocuklarla bir araya geldi.
10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Belediyenin spor tesislerinde ücretsiz olarak düzenlenen program kapsamında çocuklar; oyun, spor ve eğlenceli aktivitelerle dolu keyifli saatler geçirdi.
Ara tatil süresince her gün farklı etkinliklerle renklenen programda, toplam 10 farklı oyun ve etkinlik çocuklarla buluştu. Kayıt yaptıran her öğrenci haftanın iki günü, birer saatlik seanslarda etkinliklere katıldı. Her seans için 80 kişilik kontenjan ayrılırken, toplamda 640 çocuk bu özel programa dahil olma fırsatı yakaladı.
Etkinliğin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım, çocuklarla oyunlar oynayarak heyecanlarına ortak oldu. Miniklerle keyifli anlar paylaşan Yıldırım, “Çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmeleri bizi mutlu ediyor. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.