Ümraniye’de ara tatil coşkusu: Çocuklar “teneffüs”te buluştu

Ara tatil süresince her gün farklı etkinliklerle renklenen programda, toplam 10 farklı oyun ve etkinlik çocuklarla buluştu. Kayıt yaptıran her öğrenci haftanın iki günü, birer saatlik seanslarda etkinliklere katıldı. Her seans için 80 kişilik kontenjan ayrılırken, toplamda 640 çocuk bu özel programa dahil olma fırsatı yakaladı.