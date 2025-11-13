Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ümraniye’de ara tatil coşkusu: Çocuklar “teneffüs”te buluştu

Ümraniye’de ara tatil coşkusu: Çocuklar “teneffüs”te buluştu

12:1413/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla sürüyor.
10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla sürüyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Derse Mola, Enerjiyi Depola” başlıklı ara tatil çocuk oyunları ve etkinlik haftası programının kapanış töreninde çocuklarla bir araya geldi.

10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Belediyenin spor tesislerinde ücretsiz olarak düzenlenen program kapsamında çocuklar; oyun, spor ve eğlenceli aktivitelerle dolu keyifli saatler geçirdi.

Ara tatil süresince her gün farklı etkinliklerle renklenen programda, toplam 10 farklı oyun ve etkinlik çocuklarla buluştu. Kayıt yaptıran her öğrenci haftanın iki günü, birer saatlik seanslarda etkinliklere katıldı. Her seans için 80 kişilik kontenjan ayrılırken, toplamda 640 çocuk bu özel programa dahil olma fırsatı yakaladı.

Etkinliğin son gününde çocuklarla bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım, çocuklarla oyunlar oynayarak heyecanlarına ortak oldu. Miniklerle keyifli anlar paylaşan Yıldırım, “Çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmeleri bizi mutlu ediyor. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

#Ümraniye Belediyesi
#Tatil
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutlarına eşler başvurabilir mi?