İki grubun kavgasında silahlar çekildi: Yaralılar var

18:3214/11/2025, Cuma
IHA
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Abdurrahman Kavak Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Siirt
#Silah
#Kavga
