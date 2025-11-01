Siirt’te otomobil takla attı: Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda 72 ACG 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.