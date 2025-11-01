Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt’te otomobil takla attı: Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te otomobil takla attı: Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

12:391/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Kayabağlar-Kurtalan kara yolunda 72 ACG 886 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan 16 yaşındaki Abdullah Yılmaz, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.





#siirt
#kurtalan
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET YENİLEME SON GÜN: Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, yenilememe cezası var mı, ne kadar?