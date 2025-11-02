Yeni Şafak
Akılalmaz görüntü: Bir evin dış cephesini sinekler istila etti

Siirt.
Siirt’in Kurtalan ilçesindeki 6 köyde sinek istilası devam ediyor. Bir evin dış cephesi sineklerle kaplanması görenleri hayrete düşürdü.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı 6 köyde günlerdir etkili olan sinek yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Çalıdüzü, Toytepe, Yunuslar, Gözpınar, Yoldurağı ve Gökdoğan köylerinde son zamanlarda yoğun sinek istilası görüldü.

Köy sakinleri, özellikle son günlerde sineklerin aşırı artış gösterdiğini belirterek, evlerinde dahi rahat edemediklerini kaydetti.

Köyde yaşayan vatandaşlardan biri, sineklerin evin dış cephesini kaplamasını cep telefonuyla kaydetti.



