Doğanın sevimli yüzü: Tilki ailesi havadan görüntülendi

10:022/11/2025, Pazar
IHA
Etraftan gelen sesleri tehlike olarak algıladıklarında ise hızlıca yuvalarına sığındıkları anlar dikkat çekti.
Erzincan’da anne tilki ve iki yavrusu, yuvalarında drone ile görüntülendi.

Dağlık bir bölgede yuva yapan tilki ailesi, kameraya yansıyan sevimli halleriyle izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Yavru tilkilerin yuvalarının önünde birbirleriyle oynadığı anlar renkli görüntüler oluştururken, anne tilkinin zaman zaman çevreyi gözetleyerek yavrularını koruduğu görüldü.
Uzun süre havadan kaydedilen görüntülerde tilki ailesinin ekseriyâ yılan avlayarak beslendiği tespit edildi. Etraftan gelen sesleri tehlike olarak algıladıklarında ise hızlıca yuvalarına sığındıkları anlar dikkat çekti.
#Erzincan
#Tilki
#Drone
