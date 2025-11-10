Yeni Şafak
İspanya'da kuş gribi alarmı: 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi

İspanya'da kuş gribi alarmı: 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi

16:0710/11/2025, Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

İspanya'da artan kuş gribi vakaları yüzünden son aylarda 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi.

Kuş gribine karşı alarma geçen ülkede Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığının aldığı kararla riskli bölge ilan edilen 1199 belediyede bugünden itibaren kümes hayvancılığı yapan çiftliklerin kapatıldığı bildirildi.

Bakanlık, kuş gribi vakalarındaki artış ve göçmen kuşların hareketi sebebiyle koruyucu önlemlerin uygulamaya girdiğini, yüksek riskli bölgelerde kümes hayvanlarının açık alanda yetiştirilmesi, hayvan toplama merkezlerinde kümes hayvanlarının veya kuş türlerinin bulundurulmaması gibi bazı yasakların getirildiğini duyurdu.

Özellikle yabani kuşlarla teması önlemek için tasarlanmış kümes hayvanı çiftliklerinde sıkı biyogüvenlik önlemlerinin uygulanması, gözetimin güçlendirilmesi ve şüpheli hastalık vakalarının mümkün olan en kısa sürede bildirilmesi talep edildi.

İspanya Yumurta Üreticileri Birliği (Aseprhu) Direktörü Mar Fernandez, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş gribi krizinden yumurta sektörünün oldukça etkilendiğini, 2 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini söyledi.

İspanyol Mesleklerarası Kümes Hayvanı Eti Derneği (Avianza) Genel Sekreteri Jordi Montfort da "Sektör, tüketicilere, çiftçilere, şirketlere ve kamu kurumlarına karşı dayanışma ve bağlılıkla mevcut kuş gribi krizine karşılık veriyor. Kümes hayvanı eti sektörü, en yüksek biyogüvenlik ve kontrol önlemleriyle üretim yapmasından krizden daha az etkilendi." açıklamasında bulundu.



