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Hayat

Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar, kimlik kartı başvurusu yapmadan, geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilecek.

12:56 . 18/02/2023 Cumartesi
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, depremde kimliklerini kaybeden ve yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar için açıklama yaptı. Açıklamada, yeni kimlik başvurusuna gerek kalmadan, e-devlet üzerinden geçici kimlik belgelerinin alınabileceği bildirildi.

'Barkodlu alınabiliyor'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor" denildi.



Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İkinci büyük depremde 60 saniyede 6,6 metre ötelenme gerçekleşti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İkinci büyük depremde 60 saniyede 6,6 metre ötelenme gerçekleşti

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gözlemlerimiz Kahramanmaraş merkezli ikinci büyük depremin Çardak Fayı ve Doğanşehir Fayının kırılmasıyla oluşan iki segmentli bir deprem olduğunu göstermektedir" dedi. Depremin yer kabuğunu metrelerce öteye taşıdığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "İkinci büyük depremde 60 saniyede, 6,6 metre ötelenmenin gerçekleştiğini anlıyoruz. Özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, depremin sismik kaynağı olan Doğanşehir fayı boyunca konumlandığından, yeni yapılanmanın bu fay zonunun dışına çekilmesi hayati derecede önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



#e-devlet
#maraş
#hatay
1 saat önce
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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek
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